"Fast animals and slow kids", la band sul palco del Mind Festival

Anche a estate terminata il Mind Festival non si ferma e questa sera, al teatro delle Logge a Montecosaro, propone un appuntamento autunnale con la musica dei "Fast animals and slow kids". La band, già protagonista quest’estate del festival montecosarese, torna per presentare il suo nuovo e attesissimo album. "Hotel esistenza" è il settimo album in studio dei Fast animals and slow kids, pubblicato in digitale il 25 ottobre (mentre le versioni fisiche sono disponibili da ieri) che la band di Perugia presenterà ai propri fan in una serie di appuntamenti instore, in parole e musica in giro per l’Italia. Per accedere alla serata che li vede protagonisti del festival, con inizio programmato alle 21.30, sarà necessario aver acquistato il disco in preorder; in caso non fosse stato possibile effettuare il preorder, sarà comunque possibile acquistare "Hotel Esistenza" durante l’instore (fino ad esaurimento dei posti disponibili). "’Hotel Esistenza’ è il nostro nuovo album. Racchiude gli ultimi tre anni delle nostre vite, tra cambiamenti e cose che invece, non cambieranno mai – raccontano i componenti della band –. È un album che contiene dentro di sé vari aspetti della nostra musica, come le stanze di un albergo arredate in maniera diversa ma pensate allo stesso modo. È un disco fatto di canzoni che parlano di feste dalle quali scappare, di autostrade che ti riportano a casa e dell’inferno che abbiamo dentro".