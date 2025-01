FdI e il centro commerciale: "Vanno sciolti gli interrogativi"

"Non c’è una posizione preconcetta sul centro commerciale Simonetti, ma vogliamo che siano sciolti i punti interrogativi necessari per prendere una decisione". È quanto dice Pierfrancesco Castiglioni (Fratelli d’Italia) in vista del consiglio comunale che il 27 gennaio dovrà pronunciarsi sulla modifica del progetto originario del centro commerciale Simonetti per uno più accattivante sul piano architettonico rispetto a quello formato da più capannoni. "Per esempio – spiega il consigliere comunale – è importante sapere quali marchi andranno nella nuova struttura, se l’imprenditore ha in mano dei contratti di chi vuole aprirvi un punto vendita. Al momento conosciamo la scatola, vogliamo sapere cosa ci sarà dentro".

Nel programma elettorale il centrodestra si era detto contrario alla cementificazione. "E lo ribadiamo. Ma l’imprenditore Simonetti ha detto di avere già le autorizzazioni per procedere con i lavori per realizzare una struttura commerciale formata da più capannoni, quindi potrebbe già aprire il cantiere. Il consiglio comunale deve dire sì o no al nuovo progetto, ma prima occorre avere tutte le delucidazioni".

In piedi ci sono tante questioni che inevitabilmente sono da sciogliere prima del voto, quindi si presuppone che possano esserci delle riunioni prima del 27 gennaio. "Non possiamo nemmeno penalizzare il commercio nel centro e della città. Ora – conclude Castiglioni – si sta accelerando su tale questione e dobbiamo avere gli elementi necessari per prendere una decisione".