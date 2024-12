Federico Patarca condannato per donazione fraudolenta alla madre per evitare decreto ingiuntivo

Per non pagare l’avvocato, Federico Patarca aveva girato 110mila euro alla madre, che poi aveva rigirato la stessa somma alla compagna del figlio. Per questo è stato condannato, accusato di essersi sottratto agli obblighi legati a un decreto ingiuntivo.

A denunciarlo, assistita dal collega Giovanni Bora, era stata l’avvocato Roberta Ippoliti. La professionista aveva assistito Patarca in un procedimento penale e nelle trattative per la vendita di una villa a Iginio Straffi e di un altro immobile a Porto Recanati. Ma all’ultimo il lauretano aveva cambiato avvocato, sostenendo di non poter più pagare il primo difensore.

L’avvocato Ippoliti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, ma il lauretano avrebbe svuotato i conti con la donazione alla madre. In tribunale però questa operazione è stata ritenuta messa in piedi solo per non saldare il conto, e così Patarca è stato multato e ora dovrà anche risarcire l’avvocato Ippoliti.