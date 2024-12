"Fertesino Cross Cup". Raimondi e Guerrini show

La Fertesino Cross Cup perviene alla sesta prova, nell’area della Pista Cogiskart di Corridonia. L’organizzazione è curata dall’Acsi Macerata e dalla Nuova Sibillini (per la visione registica dei gemelli Maurizio ed Enzo Giustozzi), affiancate dal Club Corridonia presieduto da Mario Cartechini. Doppietta settempedana nella prima corsa. Assolo di Giovanni Filippo Raimondi (Gentleman A in forza all’Hair Gallery Cycling Team). Lo seguono sul podio assoluto Moreno Rapari e Giovanni Lattanzi (capofila dei Supergentlemen A). Quinto si piazza Jacopo Costanzi, migliore dei Debuttanti. Con il settimo posto, Luca Agostinelli si aggiudica l’oro dei Gentlemen B. Decimo chiude Paolo Pavoni. L’amazzone sanseverinate tricolore Mery Guerrini (HG Cycling Team) inanella l’ennesimo primato femminile, anticipando Cinzia Zacconi (prima Donne B, Pupilli) e Sara Grifi (G.C. Capodarco). Vittorie di settore per Giulio Conti (Supergentlemen B) e Adamo Re (Supergentlemen C). La Seconda Corsa è appannaggio dell’abruzzese figlio d’arte Andrea Tudico (senior A della scuderia Prolife). Argento open per Walter Funari (oro tra i Seniores B) davanti a Giuseppe Paolino (leader Veterani B). Quarto posto per Lucio Griccini (battistrada Veterani A). A Gabriele Viozzi lo scettro degli Juniores.

Umberto Martinelli