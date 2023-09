Festa dei commercianti, stop a vetro e lattine

Stop alla vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine di alluminio e alla somministrazione di alcol dopo le 2 in occasione della festa dei commercianti. Il sindaco Sandro Parcaroli (foto) ha firmato un’ordinanza che vieta dalle 18 di domani alle 5 di domenica, la vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio da parte di tutti gli esercizi e le attività di commercio e di somministrazione su area privata e pubblica che a qualsiasi titolo possono vendere bevande, compresi gli esercizi di commercio al dettaglio e i distributori automatici, fatta eccezione della somministrazione al tavolo anche all’aperto. Vietata anche la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio, da parte di tutti coloro i quali si troveranno all’interno delle mura e nell’area dei giardini Diaz.