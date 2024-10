Festa del volontariato. Stand in centro con le associazioni

Si svolgerà domani pomeriggio, a Porto Recanati, la seconda edizione della Giornata del volontariato.

Le associazioni di volontariato e le organizzazioni no-profit locali si raccoglieranno con i loro stand informativi e i loro volontari lungo corso Matteotti, dalle 16 alle 20, e lì incontreranno i cittadini per farsi conoscere e sensibilizzare la comunità verso la cultura della solidarietà e dell’impegno civile. La manifestazione, patrocinata anche quest’anno dal Comune, vedrà coinvolte molte delle realtà associative tra cui Camminiamo Insieme, il circolo sociale Anni d’Argento, Avis, Aido, Porto Recanati Solidale, l’associazione culturale l’Arca, la Protezione civile, la Caritas, l’Agesci, la Pro loco, l’associazione Amici di Kronberg, il New Social Group e il gruppo bandistico Giuseppe Verdi.

"L’iniziativa anche quest’anno offrirà a tutti i cittadini portorecanatesi, e non solo, l’opportunità di conoscere, durante la tradizionale passeggiata domenicale in corso Matteotti, le molteplici realtà associative no profit locali – afferma il sindaco Andrea Michelini –. Questo, con l’obiettivo di sostenere i progetti che interessano il bene comune e di avvicinarsi alle nuove iniziative sociali volte alla crescita personale e all’inclusione. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, così da poter conoscere da vicino il lavoro spontaneo, gratuito e altruistico con cui ogni cittadino volontario contribuisce al progresso materiale e morale dell’intera comunità di Porto Recanati".