Festa dell’Avis. Medaglie a 137 donatori

Saranno 137 i donatori che verranno premiati giovedì, alla festa dell’Avis di Tolentino, con una cena all’aperto al Foro Boario. Nello specifico, saranno 47 le benemerenze di rame (assegnate dopo i tre anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di almeno sei donazioni, oppure al compimento di otto), 36 quelle di argento (dopo cinque anni di iscrizione e almeno dodici donazioni o al compimento di sedici); 21 quelle di argento dorato (dopo dieci anni e l’effettuazione di almeno ventiquattro donazioni o al compimento di trentasei). Se ne contano poi 21 oro (dopo venti anni e almeno quaranta donazioni o al compimento di cinquanta), sei oro con rubino (dopo trenta anni e almeno sessanta donazioni o al compimento di settantacinque), cinque oro con smeraldo (dopo quaranta anni e almeno ottanta donazioni o al compimento di cento). E una oro con diamante (almeno centoventi donazioni e dopo la sospensione una volta raggiunti limiti di età o motivi di salute) al veterano Walter Uriani, che vanta ben 122 donazioni. Gli oro con rubino invece sono Paolo Cammertoni, Sergio Marchetti, Sandro Pieroni, Giordana Ricotta, Fabio Saraceni e Graziella Vissani. Gli oro con smeraldo Sergio Capenti, Luca Cesini, Stefano Ercoletti, Emanuele Marchetti, Sergio Sciamanna. "La Festa del donatore quest’anno è stata organizzata in collaborazione con il Comitato Foro Boario Young – spiega la presidente dell’Avis comunale Lucia Pistacchi (nella foto) –. Al 31 dicembre 2023 l’Avis Tolentino contava 1.169 soci donatori attivi, di cui 458 donne e 711 uomini. Il 32 per cento è sotto i 35 anni ed è l’obiettivo di crescita di questo dato cui si mira per un ricambio generazionale. L’anno scorso sono state raccolte, sia in unità di raccolta a Tolentino che al centro trasfusionale di Macerata, in totale 1.797 sacche di sangue intero e 641 di plasmaferesi per un totale di 2.438 donazioni".