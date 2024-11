Festa di San Martino tra cibo e attività

Domani e domenica a Petriolo avrà luogo la 6ª edizione de "Lu Pruì’ de Sa’ Mmartì’", due giorni di musica e buona tavola, con attività per grandi e piccini, per festeggiare il patrono del paese San Martino, tra castagne e vin brulè, carne alla brace e vino rosso, bianco, cotto e dolci tradizionali. L’evento è organizzato da ProPetriolo 2000 col patrocinio del Comune e in collaborazione con le associazioni l’Orastrana e Genitori Petriolo. Domani, nel tardo pomeriggio, ad aprire la festa la più giovane rock band del maceratese, i "Peaches in Syrup". A seguire "Leo Archer", la nuova band di Marco Saltari. Domenica sarà la volta di Carlo Natali dell’Orastrana e dei suoi misteriosi amici che dalle 15.30 sotto l’arco del torrione cinquecentesco, riproporranno la passeggiata storica dentro l’antico castello di Petriolo raccontando storie, luoghi e personaggi del paese dal Medioevo all’Ottocento. In piazza, nel frattempo, i Genitori di Petriolo terranno per i più piccoli un poetico laboratorio di lavoretti a tema autunnale. Dopo la fine della passeggiata storica, si potranno trovare in giro per la festa gli imperdibili stornellatori che improvviseranno versi al modo della tradizione locale. La sera arriveranno i "Warsavia", la gioviale band marchigiana post folk dall’allegro repertorio, in bilico tra cantautorato italiano, swing, rock ‘n’ roll, funk, reggae e ska. L’evento è stato preceduto dalla pubblicazione di un videoclip, realizzato dall’Orastrana, che contiene una canzone con un testo poetico in dialetto di Carlo Natali, interpretato da Simone Acciarresi ed Elia Salvucci coi ragazzi della Pro Loco.