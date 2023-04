Fiera di aprile ad Appignano: bancarelle e tipicità locali

Mancano poche ore alla Fiera di aprile, in programma domani ad Appignano, dalle ore 8 alle 20, con numerosi e colorati stand, mercatini contemporanei e vintage per tutti i gusti. "Siamo pronti ad ospitare visitatori e turisti per condividere momenti di spensieratezza e di allegria – Ha detto il sindaco Mariano Calamita –. Come sempre non mancheranno le nostre specialità culinarie sia nei ristoranti che lungo le antiche vie del centro". La Fiera di aprile offrirà ai visitatori diverse tipologie merceologiche per lo shopping primaverile (in particolare abbigliamento e articoli per la casa), giochi per bambini, materiale per pet e tanto buon cibo. Non mancheranno neanche gli stand dove acquistare i famosi prodotti del territorio. Sarà presente anche la “Bancarella della solidarietà” dove gli alunni dell’Istituto comprensivo Luca Della Robbia, insieme agli insegnanti, offriranno libri e giocattoli usati e alcuni manufatti realizzati dai ragazzi per sostenere due adozioni. Non mancherà la possibilità di visitare le aree museali di Appignano, tra cui il Museo della tessitura “La Stanza del telaio” e il “Museo d’arte ceramica di Appignano” che racchiude in sé la massima espressione storica dell’artigianato locale.