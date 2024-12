Finanziamenti in crescita per il garante

Difesa civica, tutela dei minori e tutela dei diritti dei detenuti. Questi i tre ambiti in cui il garante regionale dei diritti, Giancarlo Giulianelli, ha realizzato una serie di interventi nel corso del 2024 che andranno ad aumentare il prossimo anno grazie a una crescita delle risorse a disposizione da 200mila a 400mila euro. "In un anno particolarmente difficile per il sistema carcerario – ha sottolineato Giulianelli (foto) – aver favorito il recupero sociale e la formazione dei detenuti e degli internati della Rems, aver agito per contrastare il disagio psichico, aver creato le condizioni per aumentare i momenti di affettività e familiarità è motivo di enorme soddisfazione".

Grazie ai progetti del garante, ai detenuti e agli internati sono stati garantiti percorsi di istruzione e di formazione, anche di livello universitario. Sono state attivate e confermate attività quali la pet therapy, l’aromaterapia, la coltivazione di orti, esperienze e corsi di musica, poesia, cinema e teatro, anche in qualità di componenti di giuria in concorsi e manifestazioni. Si aggiungono poi i laboratori d’arte che hanno prodotto, tra i risultati più recenti, l’allestimento della mostra "L’Artevade" a Pesaro aperta al pubblico fino al 9 gennaio.

Sul fronte della difesa civica Giulianelli ha ricordato le sottoscrizioni delle convenzioni con diversi Comuni per l’espletamento della difesa civica comunale da parte del garante regionale. Per quel che riguarda l’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza vanno ricordati i progetti finalizzati a contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, per promuovere la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale e quelli per favorire le azioni di tutoraggio dei minori stranieri non accompagnati. In cantiere per il 2025 un progetto per favorire l’inclusione attraverso il basket in carrozzina.