Fine del Ramadan, celebrazioni all’impianto Gattari

Oggi iniziano le celebrazioni della festività dell’Eid al-Fitr che segna la fine del sacro mese di digiuno del Ramadan: una data importante nel calendario islamico celebrata con festeggiamenti di tre giorni.

A Tolentino il centro islamico culturale ha chiesto al Comune l’uso gratuito di un impianto al coperto e la Giunta comunale ha deliberato di mettergli a disposizione – oggi dalle 7 alle 11 – l’impianto polivalente Gattari per la preghiera comunitaria. Come noto, la tempistica di Eid al-Fitr è determinata dalla luna crescente, in accordo con il calendario lunare musulmano.