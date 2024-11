Fondi Pnrr, domani il focus con Brandoni

Prosegue il ciclo di incontri per i Comuni sul supporto della Regione Marche all’attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti Pnrr, voluti dall’assessore al Bilancio Goffredo Brandoni (foto). Dopo gli appuntamenti di Ascoli, Ancona e Fermo, domani sarà la volta di Macerata, alle 15 nella sala consiliare del Comune. "Il Pnrr prevede per le Marche investimenti complessivi per 4 miliardi di euro, di cui 450 milioni sono gestiti direttamente dalla Regione – spiega Brandoni –. Il resto dell’importo è gestito da Ministero ed enti locali, incluse le Unioni di Comuni, i singoli Comuni e le Province".