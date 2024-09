Frana la scarpata in contrada Asola. Scatta l’abbattimento degli alberi

Frana la scarpata, alberi a rischio crollo in contrada Asola. L’allarme è scattato ieri mattina, quando alcuni cittadini hanno chiamato i vigili urbani e i vigili del fuoco, preoccupati che le piante - una ventina all’interno di un terreno privato - potessero cedere e abbattersi sulle auto in transito. E infatti, dopo una verifica preliminare effettuata ieri mattina da una pattuglia della polizia locale, sul posto si è portata una squadra dei pompieri di Civitanova che ha provveduto a tirare giù i tronchi. Il problema è stato evidenziato dal recente nubifragio che si è riversato sulla città. La quantità di acqua caduta anche nella campagna circostante ha eroso intere sezioni delle scarpate che costeggiano le strade, in questo caso sollevando le radici o lasciandole scoperte. Il tratto interessato quello al civico 24 di contrada Asola. Una situazione di potenziale pericolo che non poteva essere sottovalutata e i vigili del fuoco hanno provveduto all’abbattimento degli alberi. Una ventina quelli che erano stati segnalati, tutti situati all’interno di un’area privata, nella zona dell’ippodromo Mori, ma il rischio che cadessero sulla strada ha fatto sì che vigili del fuoco procedessero con l’intervento di abbattimento e messa in sicurezza dell’area.