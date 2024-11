Futsal, Potenza Picena perde lo scontro salvezza. Il Cus spreca e va ko, sorride solo Recanati

Fine settimana all’insegna del pollice verso per il movimento del futsal maceratese. Tra serie A2 e serie B infatti sono andate in archivio due sconfitte su tre incontri giocati dalle nostre rappresentanti. Brutta la battuta d’arresto della Kappabi Futsal Potenza Picena, non tanto per il punteggio di 2-5 o perché in casa, quanto perché subita contro Pontedera in una gara che metteva in palio punti pesanti in chiave salvezza. I giallorossi infatti si presentavano a quota 3 nella graduatoria di A2, i rivali appena sopra a 4 punti e quindi il blitz ha dato ossigeno ai toscani e lasciato desolatamente in fondo a tutti i potentini. È stato un turno all’insegna dei blitz anche nell’altra categoria nazionale, al piano di sotto. Positivo solo quello realizzato da Recanati che ha espugnato Montesilvano, tana del Real Dem, per 3-7. Invece il Cus Macerata è stato superato 4-5 dai romagnoli della Mernap Faenza. Tanti i rimpianti per gli universitari che, sul 3-3, hanno avuto una serie di opportunità per portarsi in vantaggio e invece si sono ritrovati sotto di due reti. Uno stop evitabile.

Andrea Scoppa