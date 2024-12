Gallerie riaperte anche di notte

La demolizione delle gallerie di Pioraco è finita in anticipo, una buona notizia per i cittadini dell’entroterra maceratese. Da ieri sera la circolazione è garantita anche nelle ore notturne, stop dunque alla chiusura totale dalle 21 alle 6.

La riapertura arriva in anticipo di una settimana, il fine demolizioni infatti era previsto per il 13 dicembre. I lavori dedicati al ricongiungimento delle gallerie Scoglio del Paradiso e della Cartiera per mettere in sicurezza il tratto della strada provinciale 361 sono iniziati il 16 ottobre scorso. Essendo una delle strade più trafficate, l’unica che collega alla valle del Potenza, la sua chiusura aveva suscitato polemiche tra i residenti di Pioraco, Sefro e Fiuminata, costretti a effettuare i due percorsi alternativi molto più lunghi e tortuosi.

"Ormai per le vacanze di Natale non ci saranno problemi – ha spiegato Matteo Cicconi, sindaco di Pioraco –. Adesso ancora per qualche giorno la strada sarà aperta a senso unico alternato, poi sotto le festività natalizie anche il semaforo dovrebbe essere tolto per favorire una normale viabilità. Ad anno nuovo – ha aggiunto – riprenderanno i lavori previsti dal progetto per la realizzazione della galleria di collegamento tra le due. Ci sarà solo una galleria. L’Anas dovrebbe tornare a lavorare con il senso unico alternato e poi via via che le operazioni andranno avanti si valuterà come agire. Se ci saranno necessità specifiche che comporteranno una chiusura totale della strada, eventuali comunicazioni saranno fornite man mano che i lavori procederanno".

Lisa Grelloni