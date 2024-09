Gara di Calisthenics in spiaggia

Gli atleti veneti Alex Feltre e Maicol Beltrame hanno vinto la gara di Calisthenics che si è svolta sul lungomare aud di Civitanova. Alla gara hanno partecipato oltre 80 atleti giunti da ogni parte d’Italia, che si sono esibiti dinanzi a circa 450 spettatori nell’arco della giornata. Prove di forza e di abilità svolte sia nel corso di diverse competizioni, base ed élite, di questo sport. Nelle gare di forza le prove consistevano nel riuscire ad alzare quanti più chili possibili, in quattro alzate: muscle up, trazioni, dip alle parallele e squat. La seconda parte della giornata è stata dedicata all’endurance a squadre, eseguendo dei circuiti molto difficili con svariate ripetizioni, sfidando e battendo i propri avversari fino alla finale, vinta – come già anticipato – dai veneti Alex Feltre e Maicol Beltrame.

L’appuntamento ha attirato una folla di curiosi e appassionati di questa disciplina, che hanno assistito alle varie prove dei concorrenti.