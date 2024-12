Gara di ciclocross nel parco archeologico, cento piloti in pista

Nel cuore del parco archeologico di Urbisaglia, si è svolta la prima gara di ciclocross sabato con 100 corridori, per la quarta prova regionale della Fertesino Cup. "Vincitori sono stati i cittadini di Urbisaglia, perché abbiamo dimostrato come un paese possa vivere meglio e con uno stile di vita attivo in sintonia con l’ambiente – ha dichiarato il sindaco Riccardo Natalini, soddisfatto dell’evento –. Un evento che non sarebbe stato possibile senza il contributo di numerosi partner, della polizia locale, la protezione civile, i volontari e il 118, che sono stati fondamentali per la buona riuscita della manifestazione".