Gestione degli enti del terzo settore, un master di primo livello diretto dal prof Andrea Zanutto

L’Università di Macerata avvia un master di primo livello sulla gestione degli enti del terzo settore. Promosso dal dipartimento di Economia e diritto in partnership con "ConfiniOnline", diretto dal professor Andrea Zanutto, il corso (Mets) mira a formare figure professionali in grado di gestire le organizzazioni, i processi economici, finanziari e il fundraising delle associazioni non profit. Il nuovo master,della durata di un anno, prenderà avvio a marzo 2025 e per partecipare è necessario iscriversi online, sul sito Unmc, entro la mezzanotte del 12 febbraio prossimo. I posti disponibili sono 30, possono candidarsi sia neolaureati sia persone già inserite in contesti lavorativi. Il master sarà presentato con un webinar gratuito in programma mercoledì 20 novembre dalle 16 alle 17.