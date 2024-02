Giaconi e Cingolani all’attacco:: "Sindaco, basta autoproclamazioni"

"Sindaco Catena, ma lei dov’era" chiedono sarcastici i consiglieri comunali di Montecassiano Ludovico Giaconi ed Elisa Cingolani (nella foto). "In quest’ultima settimana il sindaco ha prima risposto in maniera sconclusionata, sollecitato da chi lo appoggiava, sulla Val Potenza, cioè su quella che sarà l’opera più importante da realizzare per la vallata e per Montecassiano, parlando di ipotetiche bretelle e allargamenti di strade esistenti, tra l’altro dimostrando una non conoscenza del territorio. Subito dopo è passato ad attaccare chi lo ha preceduto per aver ereditato la situazione nel piazzale Maestri del lavoro, dimenticandosi che governa da dieci anni e che con lo stesso tempo sindaci, governatori e amministratori dovrebbero risolvere cose ben più complesse. Sarebbe bastato emanare un’ordinanza di messa in sicurezza qualche anno fa. Per finire, nel raccontare che il Consorzio di bonifica si è incontrato con gli uffici tecnici per affrontare i lavori di manutenzione ordinaria nel vallato a Sant’Egidio, dove si cercava questa soluzione da anni, omette di dire che il presidente del Consorzio Michele Maiani si è reso disponibile all’incontro con l’ingegner Giuseppe Percossi perché contattato dal consigliere Giaconi, che ha anche organizzato l’incontro al quale era presente. Il Consorzio ha messo a disposizione risorse per una pulizia generale del vallato liberandolo dai detriti, Sindaco, basta annunci o autoproclamazioni perpetue".