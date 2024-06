Gioca 12 euro e ne vince 60mila

Azzecca sette numeri su sette al 10eLotto e con un "investimento" da 12 euro se ne porta a casa ben 60 mila. È un uomo di Civitanova il fortunato vincitore del gioco 10eLotto 7 Doppio Oro, che nell’ultima estrazione ha fatto registrare la vincita più alta proprio a Civitanova, nella tabaccheria di Oriano Moretti, che si trova in corso Garibaldi, al civico 20. La vincita risale a qualche giorno fa, quando un civitanovese ha giocato complessivamente 12 euro, puntando sette numeri, di cui due oro. E li ha centrati tutti e sette, aggiudicandosi la vincita. Non una somma di quelle che cambiano la vita, certamente, ma che consente, comunque, di togliersi tante belle soddisfazioni. Non sono pochi 60 mila euro. La dea bendata, dunque, torna a farsi vedere in provincia di Macerata, dove negli ultimi anni sono state registrate vincite da capogiro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro in questo 2024.