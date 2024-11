Giovane in trasferta con la droga. Finisce nei guai dopo un controllo

Dalla provincia di Macerata in trasferta con la droga: 26enne beccato dai carabinieri nel centro storico di Jesi. Nei guai anche l’amica coetanea sorpresa dai militari con uno spinello e una modica quantità di hashish. Tutto è avvenuto venerdì pomeriggio quando i due non sono sfuggiti al controllo dei carabinieri. Il nucleo operativo Aliquota Radiomobile di Jesi.

Lui 26enne, residente in provincia di Macerata è stato denunciato dai carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Aveva 39 grammi tra marijuana e hashish, in panetto e in parte in dosi. Sostanze stupefacenti che sono state sottoposte a sequestro. Segnalata invece al prefetto, la sua amia coetanea, trovata con 0.87 grammi di hashish e di uno spinello con la stessa sostanza (uso personale). Sempre in provincia di Ancona ma a Fabriano un’altra maceratese quarantenne, sabato attorno a mezzanotte è stata fermata sempre dai militari ma si è rifiutata di sottoporsi ad etilometro.

È stata denunciata per guida di stato di ebbrezza, l’auto gli è stata sequestrata e la patente ritirata.