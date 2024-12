"Giro discreto, pure facce nuove"

Fiorella Mezzelani, titolare del negozio "Intimo" di via Roma a Recanati, non si lamenta dello shopping natalizio. "Certo – ci confessa –, non c’è la corsa alla spesa, ma tutto sommato, va bene come sempre, mi accontento. I clienti scelgono regali più economici, ma non rinunciano a farli. Il giro è discreto e in negozio si è visto anche qualche volto nuovo e questo mi fa piacere. Anche perché – conclude la commerciante Mezzelani – a Recanati negozi con la merce particolare che ho io sono ormai pochissimi". Un dato che sembra premiare la fidelizzazione e la qualità del servizio; d’altra parte per un articolo come questo il negozio di fiducia è ancora premiato rispetto al centro commerciale.