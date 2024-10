Glenaly Cavalcante. Una fiaba prima di Miss Universo

Glenaly Cavalcante il 18 novembre rappresenterà l’Italia alla finale di Miss Universo in Messico. Da anni vive con il marito a Civitanova, "città che ho scelto e amo per quanto ci si sta bene". E ieri ha ritirato la prima copia alle Grafiche Fioroni della sua favola "Il desiderio del cuore di Lilly", scritta con arguzia e leggerezza. Il desiderio di Lilly (la sua cagnolina Maltese di 8 anni) è di diventare una bambina, per poter fare mille cose in più. "Io sono la padroncina di Lilly – spiega la Miss –, lei mi ha portato tanta gioia. L’idea di scriverne è nata in me notando l’atteggiamento e lo sguardo profondo di Lilly quando osserva i bambini". Questa mattina Glenaly, affermata modella, presenterà la sua fiaba a Milano. Nel frattempo sta curando anche la traduzione in inglese, francese e portoghese, per farla conoscere anche al di fuori dell’Italia. I disegni sono di Riccardo Filacchione.

Ennio Ercoli