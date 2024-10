Gli allievi di Bovari in evidenza a Cagliari nella Coppa Campioni

Quella che sta per andare in archivio è stata una stagione ricca di ottimi risultati per il portopotentino Lucas Bovari, istruttore di vela e attualmente direttore tecnico del Circolo Nautico e della Vela Argentario, con sede a Porto Ercole, realtà sportiva tra le migliori d’Italia nel suo ambito. L’allenatore marchigiano, da un paio di anni impegnato nella crescita tecnica e agonistica del settore giovanile del club toscano, ha visto mettersi in grande evidenza alcuni suoi allievi in questo 2024, a conferma del competente lavoro svolto. Nello scorso weekend, sulle acque antistanti Cagliari, si è svolta la Coppa dei Campioni della classe O’pen Skiff, che ha visto la partecipazione dei dieci migliori velisti italiani nelle categorie Under 12 e under 16: nella prima, Gabriele Lizzulli ed Elettra Santoro, allievi di Bovari, sono giunti rispettivamente al secondo e settimo posto, risultati notevoli che sottolineano la qualità corale di una squadra di talento. Lizzulli, in questo anno, è pure salito sul podio mondiale (terzo), su quello nazionale (terzo) ed è attualmente in terza posizione anche nell’Eurochallenge, il campionato continentale dell’O’pen Skiff: risultati eccellenti che assumono un valore ancora maggiore in considerazione del fatto che il velista è di un anno più giovane dei suoi avversari. "Ho la fortuna – dice Bovari – di lavorare per un circolo che crede nella valorizzazione dei giovani e sono supportato da una dirigenza di grande capacità progettuale che mi permette di lavorare con fiducia". Il palmares del tecnico di Porto Potenza è di tutto rispetto: dopo il titolo italiano nel 2014 e il sesto posto europeo nel 2015 in Inghilterra (allievo Gianlorenzo Copertari) nella vela accessibile classe Hansa 303, il titolo mondiale in Francia e quello italiano Under 17 nell’O’pen Skiff (allievo Giulio Siracusa), quest’anno è arrivato il bronzo mondiale sul Garda e l’argento nella Coppa dei Campioni Under 12 nell’O’pen Skiff con Gabriele Lizzulli, altra perla di valore assoluto.