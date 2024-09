Gli appassionati della Lambretta a raccolta. Da tutta la penisola per il raduno regionale

Si è svolto a Macerata il 15° raduno regionale, organizzato dal Lambretta Club Marche. Appena terminata l’estate e reduce del raduno nazionale, il club ha ricevuto i lambrettisti giunti da tutte le Marche e da altre regioni, come la Puglia e l’Abruzzo, in piazza della Libertà. Tantissimi i modelli delle Lambrette schierate sulla piazza in una vera e propria esposizione di mezzi, dall’anno 1948 all’anno 1967. La mattinata è stata dedicata alle visite guidate del palazzo Buonaccorsi e dello Sferisterio, alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta. La giornata è proseguita con un giro turistico in Lambretta, con un itinerario che ha portato il gruppo alla volta di Pollenza.