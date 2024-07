Grande festa per Cammertoni. Da 30 anni dirige la municipale

Trent’anni fa, il primo luglio del 1994, scambiata per una trimestrale, arrivava a Civitanova con i galloni di comandante e da allora è sempre stata al timone della polizia municipale. Un anniversario record quello celebrato ieri da Daniela Cammertoni, in caserma tra i suoi agenti, presenti anche sindaco, assessori e dirigenti del Comune, davanti a una torta che scandiva date e senso della sua mission: "30 anni per Civitanova". "Sono tanti, ma non mi sono mai annoiata, lavorare qui mi ha sempre garantito stimoli e voglia di fare" ha detto un filo commossa con accanto gli agenti di oggi e di ieri, quelli che c’erano quando a trentuno anni lei, treiese, arrivò a Civitanova. "Il lungomare nord – ricorda – era a doppio senso delimitato dal muretto, non c’era il sottovia Esso e quello di via Buozzi si allagava a ogni pioggia (e si allaga ancora n.d.r). Era una città diversa, nel frattempo tanto cambiata". Si insedia con il sindaco Pistilli e resiste a un commissario prefettizio e ad altri tre sindaci – Marinelli, Mobili e Corvatta – fino a Ciarapica. In quell’estate del 1994 aveva sotto di sé 38 agenti più 10 trimestrali. Tre decenni dopo, con la città cresciuta, ne ha solo 35 più tre trimestrali, numeri che fotografano la difficoltà di gestire le problematiche quotidiane tanto da confessare che "per Civitanova ci vorrebbero i vigili con le rotelle sotto i piedi". A ogni amministrazione con cui ha collaborato riconosce "di aver investito nella polizia locale, cosicché in questi anni c’è stato sempre un miglioramento. Se qui ho lavorato bene lo devo anche alla mia famiglia, a mio marito e a mio figlio, che mi hanno sempre supportato quando il lavoro mi ha tenuta lontana da loro". Non sono state tutte rose fiori e nella storia tra Cammertoni e Civitanova ci sono stati giorni duri, come quello in cui ha dovuto fronteggiare la rivolta dei bagnanti multati sul lungomare nord "ma nei momenti difficili i colleghi, gli amministratori e i dirigenti mi hanno sempre dato una mano". La pensione non è nei suoi immediati orizzonti e dovrà, a breve, accogliere un dirigente che la giunta ha deciso di mettere a capo del settore della polizia municipale e che definisce "un percorso di crescita".

Avanti ancora, sulla tolda della caserma di via Marinetti, verso un nuovo record nel "matrimonio" con Civitanova.

l. c.