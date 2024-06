Grande festa per l’arbitro. Vesprini

L’arbitro civitanovese Enzo Vesprini festeggia i suoi 40 anni all’Ippodromo di Montegiorgio. Sarà il ristorante panoramico ad ospitare la cena, curata Aleandro Polenti e Paolo della Valle (Cooking Lab), per il compleanno del civitanovese, che vive e lavora in Svezia. Originario di Civitanova, è noto nel campionato di Serie A e B svedese e titolare di due locali italiani a Köping, vicino Stoccolma. Vesprini compirà 40 anni domani e celebrerà anche i suoi 22 anni di carriera arbitrale. La festa di compleanno di Enzo Vesprini sarà un’occasione per riunire amici e colleghi sia italiani che svedesi. Tra gli ospiti ci sarà anche Mohammed Al-Hakim, socio di Vesprini e arbitro Uefa, noto per aver arbitrato l’Italia U21 agli Europei e diverse partite di Conference e Champions League. È una delle riserve per gli europei in Germania. "Ho deciso di festeggiare il mio compleanno nella mia terra e all’ippodromo di Montegiorgio, perché in Svezia il trotto è uno sport molto seguito – ha detto Vesprini –. Lunedì (domani, ndr) compio 40 anni, sono arbitro da 22 anni. Ho iniziato dalla sezione di Macerata arrivando in serie C per poi trasferirmi in Svezia e arrivare nei campionati di A e B. Oltre agli amici svedesi, ci saranno quelli italiani, tra cui i nostri fornitori di vini (Vittorini di Monsampietro Morico e Terre d’Arengo di Ascoli), e i nostri fornitori di salumi (Tre Torri di Montecosaro).