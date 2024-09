Grande partecipazione per gli aperitivi a tappe, tra musica e buon cibo

Notevole affluenza e buona partecipazione sabato scorso a Mogliano per il "Giro d’Italia con gli aperitivi a tappe" organizzato dal Comune. Sono stati sette i bar e le pizzerie coinvolti, mettendo a disposizione specialità e vini di altrettante regioni. Musica con dj, karaoke e intrattenimenti vari in ogni tappa. Protagonisti i locali Da Mirco Pizzeria 1.0, Zanzibar, Lu Varà, Samilù, Pane, dolce e anche caffè, Baretto 313, Da Marina Al Teatro, che hanno proposto specialità e vini di Abruzzo Campania, Marche, Puglia, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta. In concomitanza, il Comune ha allestito uno stand di degustazione gratuito per promuovere l’olio del Piantone di Mogliano che, insieme all’intreccio, è prodotto di eccellenza locale.