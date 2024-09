"Grazie a chi è stato vicino a mio padre"

CIVITANOVA

Dopo la scomparsa del padre Gianfranco (nella foto), avvenuta all’ospedale di Civitanova dove era ricoverato per problemi cardiaci, Luisella Cellini intende rivolgere "un caloroso e sincero ringraziamento a tutti coloro che lo hanno assistito e curato. Dall’amico, il dottor Anselmo Garipoli che lo ha seguito a casa, agli operatori del pronto intervento della Croce Verde, al primario del reparto di cardiologia di Civitanova Alta, dottor Umberto Berrettini, con tutto lo staff medico, agli infermieri, le oss e chiunque abbia avuto l’opportunità di alleviare la sofferenza di Gianfranco in queste ultime settimane. Grazie con tutto il cuore per la professionalità dimostrata insieme all’umanità e alla gentilezza che contraddistingue le persone del reparto di cardiologia a Civitanova".

Ganfranco Cellini si è spento a 89 anni. Personaggio molto conosciuto e stimato a Civitanova, era stato un imprenditore nel settore del legno e un grande appassionato di vela, tanto da essere tra i soci fondatori del Club Vela di Civitanova. Lui stesso aveva continuato a praticare questo sport fino a non molti mesi fa.

L’impresa di famiglia è ora portata avanti dalla nipote e dal marito.

Il funerale di svolgerà questa mattina alle 10 nella chiesa di Cristo Re.

l. c.