"Grazie alla donna che ha chiamato i soccorsi"

"Un grande ringraziamento da parte nostra va alla signora che per prima ha dato l’allarme e ha chiamato i vigili del fuoco". Sono le parole di Andrea Ruffini, proprietario insieme al fratello dello chalet Antonio, sul lungomare Piermanni, distrutto dalle fiamme all’alba di venerdì. "Quella mattina era venuta giù, stava parlando con i carabinieri – ha detto Andrea Ruffini –. Ero abbastanza sconvolto e preso dal lavoro dei vigili del fuoco che ho mancato di ringraziarla. Ha dimostrato un dovere civico eccellente che dovrebbe essere di esempio per tutti".

La signora, che vive in un palazzo di fronte allo stadio, introno alle 6.50, si era affacciata alla finestra e aveva visto le fiamme, altissime, che si stavano alzando dallo stabilimento balneare. Ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Aldo Moro. Nel giro di pochi minuti i pompieri hanno domato le fiamme e spento l’incendio, che ha provocato ingenti danni alla struttura del lungomare sud.

I proprietari sono in attesa dei preventivi da parte delle aziende per risistemare quanto distrutto dal fuoco, dal fumo e dal calore, che ha sciolto gli infissi. In frantumi alcune delle vetrate: in questo modo l’incendio, partito dall’esterno, da sotto una tettoia che dà sulla spiaggia, ha provocato danni anche dentro lo chalet.