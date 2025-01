"Guardia medica attiva, il sindaco diffonde informazioni false"

"Sui servizi sanitari Ciarapica, presidente peraltro della Conferenza dei sindaci sulla sanità, diffonde informazioni false e superficiali ai cittadini". Due esponenti del Pd, Lidia Iezzi e Francesco Micucci, accusano il sindaco "di conoscere poco il funzionamento della guardia medica". Ciarapica, durante il consiglio comunale del 10 gennaio, aveva annunciato che il servizio sarebbe stato garantito a gennaio, fatta eccezione per i festivi, nell’ambulatorio dell’ospedale di Civitanova. Invece la guarda medica finora è stata operativa anche la domenica. "Ciarapica smentito dai fatti – osservano i Dem – ed è preoccupante che diffonda informazioni sbagliate alla cittadinanza, che potrebbe avere bisogno. Conferma di sapere ben poco delle questioni sanitarie perché, come da lui ammesso, non era stato informato nemmeno della soppressione del servizio durante le festività natalizie e adesso risulta all’oscuro del fatto che invece la Ast di Macerata può garantire la guardia medica anche la domenica". Per Iezzi e Micucci "non solo l’Ast non lo informa, ma neanche lui sa di cosa parla quando divulga fake newssul medico aggiuntivo e fornisce informazioni errate. Di grave, oltre all’evidenza che non conosce le problematiche del territorio, anche il fatto che, nonostante tre persone assunte per il suo personale staff comunicazione, non abbia sentito il bisogno di informare la cittadinanza circa il funzionamento della guardia medica. Una mancanza di attenzione per ciò che è importante, come il diritto alla salute dei concittadini".