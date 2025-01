Guardia medica chiusa: "Il problema sarà risolto"

Civitanova senza guardia medica anche nei fine settimana di gennaio. Lo ha rivelato il sindaco Fabrizio Ciarapica durante il consiglio comunale di venerdì sera, costretto a rispondere all’interrogazione presentata dal Pd sul servizio soppresso più giorni durante le festività natalizie.

Si protrae dunque la carenza di medici nel presidio operativo all’ospedale di Civitanova, che dovrà restare ancora chiuso. Ciarapica, che ha chiarito di non essere stato informato dalla Ast dell’assenza della guardia medica – problema emerso tra Natale e l’Epifania solo a seguito delle numerose proteste dei cittadini che hanno trovato l’ambulatorio chiuso – ha dovuto ammettere che ci saranno ulteriori disagi anche in futuro: "È successo a causa della carenza di medici, comunque mi è stata garantito che a gennaio la guardia medica sarà assicurata tutti giorni ma non saranno coperti i turni del fine settimana. Però il problema sarà superato con l’aggiunta di un medico al pronto soccorso".

Una risposta che a Francesco Micucci, capogruppo consiliare del Pd e autore dell’interrogazione, ha consentito di attaccare sia i vertici della Ast che la gestione della sanità da parte del centro destra, e di svelare che sotto le feste anche i turni del pronto soccorso erano scoperti. Poco convinto peraltro, l’esponente Dem, della soluzione del medico in più al reparto di emergenza: "Stiamo parlando per caso del medico del triage di cui ci ha informato il consigliere regionale Borroni? Perché, se così fosse, dovreste informarvi meglio visto che questa figura esiste da anni e non può essere usata ora e spacciata per la soluzione. Fate perciò lo sforzo di informarvi e di informare i cittadini, perché se c’è stata una cosa grave, oltre alla soppressione per diversi giorni del servizio di guardia medica, è che il problema è stato taciuto e non è possibile tollerare un comportamento di questo genere da parte della Ast e della Regione". Sulla carenza dei medici "è un dato oggettivo – ribatte –, ma siete al governo per risolvere le criticità e dare risposte ai cittadini e non per trovare ogni volta giustificazioni ai disservizi dando la colpa a chi c’era prima, perché in questo modo la situazione è destinata solo a peggiorare. Tanto è vero – ha concluso Micucci – che nei giorni in cui mancava la guardia medica erano scoperti anche i turni del pronto soccorso. Invito Ciarapica e Borroni a farsi un giro in ospedale per verificare".

Lorena Cellini