Guasto alle condotte. Cento case senz’acqua

Centinaia di utenze senza acqua tra Camerino, Fiastra, Valfornace e Muccia, da oltre due giorni. Nella notte tra mercoledì e giovedì si è verificata l’interruzione della fornitura dell’acquedotto dell’Acquasanta, per un guasto della conduttura in un tratto tra Bolognola e Fiastra. Questo ha determinato l’abbassamento dei livelli dei serbatoi di mmonte Coia, monte Muccia, colle S. Benedetto, Bargotto e Cuccolo con disservizi e interruzioni. Sono state attivate le autobotti, ma non è stato possibile garantire continuità del servizio a tutte le utenze. Ieri è stato individuato il punto di rottura dell’acquedotto, a Bolognola; è stato chiesto anche l’intervento della prefettura per autorizzare l’ingresso nell’alveo. Il luogo è impervio e ci sono notevoli problemi di accesso per la riparazione. Per questo ieri sono state previste almeno altre 24 ore prima di ripristinare il flusso.

I lavori sono effettuati dal gestore dell’acquedotto, Valli Varanensi (Marca di Camerino). Il gestore sta proseguendo con i rifornimenti tramite autobotti ai serbatoi centrali.

A Camerino sono a secco le frazioni tra cui Morro, Capolapiaggia, Torrone, San Gregorio e il centro, con il collegio Next Generation, il collegio D’Avack; anche la caserma dei carabinieri ha avuto problemi. "Con la protezione civile abbiamo cercato di servire le utenze più in difficoltà – ha spiegato l’assessore Stefano Falcioni – come studenti, anziani e chi è malato". A Valfornace la criticità riguarda tutto il territorio di Fiordimonte e alcune frazioni di Pievebovigliana. Il Comune di Muccia ha invitato la cittadinanza a ridurre al minimo l’utilizzo dell’acqua potabile. "Da giovedì mattina stiamo portando l’acqua con le autobotti, ma non basta" ha aggiunto il sindaco di Fiastra Giancarlo Ricottini. Oggi il problema dovrebbe essere risolto.