"Homeless fest", al teatro Verdi la prima tappa del concorso

Al via la 18ª edizione dell’Homeless Fest, il concorso musicale patrocinato dal Comune e dedicato agli artisti emergenti che propongono musica inedita. Questi i nomi dei 20 artisti che saliranno sul palco della nuova edizione: Allarme, Barry e i Karamazov, Biagio Ferreri, Daniele Raffaello, DegeneRadio, Favelas, Gloriadaicapellibiondi, Italiani Medi,Indigore, Lulù Massa, Le Antenne, Le Colonne d’Ercole, MaskONOFF, Matton5, Mobili Trignani, RØV, Sharp n’ Loud, Shy Fellazz, The Space Rollers, Tommus_sk8. Le selezioni si terranno in tre date e location diverse: questa sera alle 21 al teatro Verdi di Pollenza, il 9 novembre al teatro Delle Logge di Montecosaro e il 16 novembre al teatro Nicola degli Angeli di Montelupone. Le serate finali, come da tradizione, si svolgeranno al teatro Don Bosco di Macerata il 23 e 24 novembre. Solo i migliori otto, che saranno scelti dalla giuria itinerante durante le tre serate di selezione, accederanno alle finali, dove saranno presenti come giudici alcuni esperti tra musicisti, produttori e giornalisti musicali della scena indipendente italiana. L’ingresso per questa sera è libero.