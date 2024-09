I 25 anni di Artemigrante. Giocoleria, musica e show animano il centro storico

Arte circense e musica dal vivo ad animare il centro storico, questo il programma della 25ª edizione di "Artemigrante", il festival di circo contemporaneo e teatro di strada ormai da anni parte del tessuto culturale maceratese. Da domani a domenica tantissimi gli appuntamenti con ospiti nazionali e internazionali, in una serie di eventi multidisciplinari aperti al pubblico. Si parte domani alle 21.45 in piazza della Libertà, con l’apertura spettacolare di Piero Massimo Macchini che, nei giorni seguenti, condividerà il palco con la performance del Mattatoio Sospeso e non solo. Palcoscenico a cielo aperto anche piazza Vittorio Veneto, trasformata in opera d’arte grazie al videomapping di Luca Agnani e agli spettacoli di Loco Brusca e Angela Delfini. Giocoleria e clowneria itinerante grazie alla compagnia La Zandella, pronta ad animare le vie del centro storico; poi tappa alla galleria Scipione, in piazza Cesare Battisti e palazzo Conventati, piaggia della Torre che faranno da sfondo agli show di ospiti come Claudio Montuori, Stefano Corrina, Mago Caucciù e Fiabo Tumbao tra palloncini giganti, giocolerie e comicità. Ampio spazio anche alla musica, protagonista in piazza della Libertà venerdì sera con il djset di Boosta dei Subsonica, seguito sabato sera dal djset di Dj Silvio (aka Marco Cecchetti).

Altra novità dell’edizione è la presenza di Dubbing Marche e The Brands che, con dirette, interviste e giochi a premi arricchiranno il festival di contenuti esclusivi. "Un altro evento di richiamo nel ricchissimo e variegato palinsesto di "Estate a Macerata" – interviene l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi –. Il festival si appresta ad abbracciare la nostra città e i suoi visitatori stimolando la fantasia di grandi e piccini. Ci attendono quattro giorni dove a farla da padrone saranno l’energia, l’estro e la magia delle arti circensi che coloreranno le nostre vie e piazze". "Con grande entusiasmo annunciamo che il festival Artemigrante raggiunge quest’anno un traguardo straordinario, la sua 25esima edizione consecutiva – commenta Marco Cecchetti, direttore artistico di Artemigrante –. Un quarto di secolo dedicato all’arte e alla cultura che ha trasformato le piazze del centro storico di Macerata, anno dopo anno, in un palcoscenico all’aperto suggestivo". "Nato nel 2000 da cinque amici, come un gioco, il festival è poi diventato uno dei punti di riferimento più importanti del panorama nazionale – continua Cecchetti (foto) –, riuscendo anche a ottenere il riconoscimento del Ministero. Si sono susseguiti spettacoli, concerti, mostre e performer in arrivo da ogni parte del mondo; una storia lunga, romantica, che parla di strada, di circo, oltre che di amore e passione per questo lavoro". Il programma completo delle giornate di festival è disponibile su www.artemigrante.com.