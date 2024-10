I bersaglieri in campo contro la sclerosi multipla

Mele verdi, gialle e rosse nei sacchetti e coccarde tricolori sui cappelli con le piume al vento: nel fine settimana i volontari dell’Aism sono scesi in piazza con i soci dell’Associazione nazionale bersaglieri per partecipare attivamente a "La mela di Aism". "Nobili testimonianze di attenzione per il bene maggiore hanno trasformato in un successo corale l’azione benefica promossa dall’Associazione italiana sclerosi multipla per sensibilizzare e raccogliere contributi preziosi a sostegno della ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantendo pure servizi destinati alle persone colpite, soprattutto giovani tra i 20 e 40 anni – commentano dall’Associazione bersaglieri –. Come sempre i volontari hanno fatto la differenza mostrando il loro impegno verso una causa importante. A Macerata e dintorni sono stati aiutati dai bersaglieri chiamati a raccolta dal presidente di Macerata Carmine Posa e da quello provinciale Massimo Mucci. I Bersaglieri invitano tutti a farsi portavoce di un impegno concreto: ogni piccolo gesto contribuisce a grandi cambiamenti".