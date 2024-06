I candidati si impegnano: "La discarica non sarà qui"

Chi si aspettava toni accesi, stilettate e botta e risposta tra gli sfidanti, è rimasto deluso da quanto andato in scena giovedì sera al cinema Moderno. È stato infatti un confronto pacato e dai toni sereni quello tra i quattro candidati a sindaco del comune di Montecosaro, organizzato dai gestori della pagina Facebook "Montecorriere-Blog di Montecosaro" e moderato dal giornalista del Resto del Carlino Stefano Cesetti. Giusto il consueto rumoreggiare di qualche simpatizzante dei vari schieramenti e quella claque che non manca mai negli appuntamenti elettorali hanno reso leggermente più vivace una serata lunga e ricca di temi, con 10 domande affrontate, tra quelle poste dal moderatore e i quesiti dei cittadini. Tuttavia, la bella notizia sta soprattutto nella grande partecipazione di pubblico: sala piena in ogni ordine di posto (290 seggiolini), gremito il cortile esterno dove era stato allestito il maxischermo, con la coda che arrivava fin quasi ai cancelli. Una stima di circa 500 persone presenti fisicamente, poi tantissime interazioni online dove, tra la stessa Montecorriere e "Radio Montecò Web", si sono registrate quasi 2mila visualizzazioni. Sono stati molti di più i trait d’union tra i vari aspiranti alla fascia tricolore, che non le differenze. I percorsi ciclopedonali compaiono in tutti e quattro i programmi, ma le cose si complicano quando un cittadino-biker ricorda l’annosa questione: "come fare per andare al mare in bici?" Nella maggioranza dei casi, la soluzione passa nel "dialogo con gli altri Comuni". Per il resto, come era prevedibile, l’attuale vicesindaca Lorella Cardinali (Progetto comune per Montecosaro) ha rivendicato i risultati ottenuti nel decennio amministrativo in cui era al fianco di Reano Malaisi, mentre gli altri tre aspiranti primi cittadini, Paola Pantanetti (Centrodestra Unito Montecosaro), Mikol Torretti (La Montecosaro che vogliamo) e Antonio Lazzarini (siAMO Montecosaro) hanno puntato su sociale, turismo, bandi e giovani.

Spazio anche alle due questioni più sentite in provincia, vale a dire discarica e gestione idrica. Contrari alla privatizzazione dell’acqua Torretti e Cardinali, più possibilista rispetto a una "compartecipazione pubblico-privato" Pantanetti. "Se eletti, valuteremo" è stata, invece, la risposta di Lazzarini.

Quanto alla discarica, l’intero quartetto in coro ha assicurato di non volerla a Montecosaro. Per Torretti e Cardinali, la vicenda è un esempio di malapolitica, Pantanetti ha chiesto di "potenziare le isole ecologiche", Lazzarini ha scommesso sull’educazione alla raccolta differenziata.