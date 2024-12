I dieci pezzi più letti sul nostro sito

Ecco la top ten dei pezzi del Resto del Carlino di Macerata più letti nel 2024. In prima posizione "Si abbassa un’altra saracinesca, chiude il bar vicino all’ospedale" sulla chiusura del bar-alimentari-ristorante "Il bosco caffè latte" dopo oltre 60 anni. In seconda posizione "Ex carabiniere compra un decespugliatore online. Ma quello che gli spediscono è molto più scadente", seguito dall’articolo "Si abbassano le serrande di Benetton e Sisley". Quarto "Escrementi di topo e due lavoratori in nero in una pasticceria", quinto "La bici elettrica si rompe, multa di 5mila euro", sesto "Malore in casa, muore bassista di 44 anni". Al settimo posto "Sforata la mezzanotte, i vigili fermano il concerto", all’ottavo "Gioca 10 euro e vince due milioni, festa alla tabaccheria di Sforzacosta". Il nono più letto è stata l’intervista "Il primario Catalini: "Mi hanno pensionato con una mail, i medici li sceglie la politica" e infine il decimo "Allarme per il ritorno della pertosse: diversi ricoveri tra i bambini".