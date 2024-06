I fratini sono nati sul lungomare. Zona transennata e tanti curiosi

Area recintata per la nidificazione dei fratini sul lungomare nord, sono tre i piccoli nati e in questi giorni stanno imparando l’arte del volo, sotto gli occhi attenti dei genitori e lo sguardo ammirato dei curiosi. Missione compiuta per l’Associazione Ornitologi Marchigiani che ha transennato e protetto quel tratto di spiaggia, tra gli chalet Aloha e Ippocampo, dove ha scelto di mettere su casa una coppia di fratini, specie tutelata perché in costante diminuzione e che nidifica in riva al mare. Quest’estate quello spazio è stato sempre recintato, vegliato dei volontari dell’Associazione Ornitologi Marchigiani, per tutelare l’habitat del fratino, che a Civitanova nidificava sempre sulla spiaggia delle Tre Case, a ridosso del confine con Porto Potenza, e invece quest’anno ha preferito spostarsi più a sud. L’ampia zona vietata all’accesso dei bagnanti è stat ed è ogni giorno anche metà di curiosi che cercano di avvistare la famigliola. Ieri i tre piccoli si sono spinti anche oltre il confine delimitato saltellando nello spazio dei bagnanti per poi rientrare subito nel recinto e tornarsene nel nido, sotto un mucchietto di tronchi che li protegge i dal sole. Appena riusciranno a prendere il volo la spiaggia tornerà accessibile.