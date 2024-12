I giovani dell’hockey in Spagna

In municipio, il vicesindaco Giuseppe Castagna giovedì ha ricevuto una delegazione dell’Hockey Potenza Picena in partenza per il Torneo Immaculada, che si svolgerà questo weekend al Real Club de Polo de Barcelona. Quattordici giovani potentini dai 9 ai 12 anni parteciperanno alla competizione, alla 37ª edizione e organizzata da Rc Polo di Barcellona, una delle più importanti società del panorama spagnolo e europeo. Saranno 27 i club presenti provenienti da Spagna, Belgio, Olanda e Italia. La delegazione potentina conterà 40 partecipanti tra giocatori, genitori, tecnici e dirigenti. Tra loro il presidente dell’Hockey Potentia, Rossano Ruffini, il vicepresidente Massimo Romoli, referente per i rapporti con le delegazioni estere, e il responsabile tecnico Stefano Muscella. Il vicesindaco Castagna ha consegnato alcune guide della città in doppia lingua e un volume dedicato alle sculture di San Girio: "Siate ambasciatori, ma soprattutto godetevi questa bella esperienza".