I piccoli sportivi invadono il centro. Alla festa super ospiti i neo campioni olimpici

Centro città pieno di grandi e piccini, 62 società sportive coinvolte e due ospiti d’eccezione, Assunta Legnante e Rigivan Ganeshamoorthy. Pollice in su per la quarta edizione di Sport Live, il festival dello sport andato in scena domenica tra piazza XX Settembre, corso Umberto I e Varco sul mare con dimostrazioni di tutte le discipline, dal volley alla boxe passando per la pesca sportiva, il softair, il calcio, la palestra e tanto altro. "Due giornate bellissime e di inclusione per un successo – dichiara l’organizzatore Domenico Rita – che ci ripaga di tutto l’impegno messo in campo. Siamo felici di vedere che sempre più comuni seguono la nostra scia e iniziano ad organizzare giornate come questa". Sabato l’anteprima al Varco sul mare, con l’Anthropos, dove sono andati in scena gli incontri di basket con una squadra formata da ragazzi con la sindrome di Down. Quindi la premiazione di Assunta Legnante e Rigivan Ganeshamoorthy, freschi degli ori di Parigi, rispettivamente nel getto del peso e nel lancio del disco. Domenica l’evento clou, al cui taglio del nastro hanno preso parte il presidente di Regione Francesco Acquaroli, quello del Coni Marche Fabio Luna, il vicesindaco Claudio Morresi e l’assessore Barbara Capponi. "La cosa più bella di Sport Live – aggiunge Rita – è vedere tanti bambini scoprire nuove discipline e la gioia negli occhi dei genitori. È questo lo spirito che vogliamo trasmettere e con cui siamo nati".

f. r.