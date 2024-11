I quartieri presentano il conto: "Dalla viabilità alle manutenzioni, ecco le richieste dei cittadini"

Viabilità, strade, manutenzione degli spazi verdi. Queste le priorità evidenziate dai rappresentanti dei sei consigli di quartiere di a Macerata. "Parte della nostra area di competenza è via dei Velini – spiega Alberto Binanti, rappresentante del consiglio di quartiere Centro-Mameli-Cavour-Velini – e i cittadini soffrono per il protrarsi dei lavori in atto sulla strada. Faccio mie le rassicurazioni dell’assessore Marchiori riguardo al fatto che la ditta sta lavorando alacremente, soprattutto perché so che lo scopo è risolvere problemi di dissesto idrogeologico che potrebbero portare gravi danni. Legato a questo, però, c’è il problema della viabilità in via Valenti, una strada che avrebbe bisogno di manutenzione in alcuni punti e che adesso ha ripreso a vedere un traffico maggiore. Segnalo poi la questione relativa al decoro urbano e ai rifiuti abbandonati: su questo ci siamo confrontati con l’assessore Laviano per trovare una soluzione che, a mano a mano, elimini la raccolta porta a porta". Sulla viabilità in via dei Velini, dello stesso parere è Marco Foglia per il consiglio di quartiere di Villa Potenza: "Abbiamo necessità che venga sistemata la strada nel centro abitato della frazione: negli anni si è sempre operato sopra lo strato di asfalto già presente, e adesso il livello della strada è più alto dell’ingresso dei negozi che rischiano di allagarsi quando piove. Accanto a questo – aggiunge Foglia – aspettiamo la riattivazione del centro fiere, cuore pulsante per Pro loco e associazioni, e la costruzione di una pista ciclabile che ci colleghi alle altre vallate: ci manca, ad esempio, una pista fino a Sambucheto, da dove si può arrivare direttamente a Porto Recanati". Una criticità, però, è stata risolta. Spiega ancora Foglia: "Abbiamo sofferto per la mancanza di parcheggi nel centro abitato a causa di lavori nei pressi della chiesa; adesso, grazie a una convenzione tra Comune e parrocchia, si possono sfruttare i circa 50 posti auto dietro la chiesa". Stefania Pisello, per Sforzacosta, aggiunge: "All’interno del nostro borgo passano mezzi pesanti che generano traffico e inquinamento, dannosi per scuole e giardini circostanti. Sempre con la scusa che non ci sono soldi, poi, da vent’anni non viene rinnovato l’asfalto nella frazione e soprattutto nelle vie interne. Altro problema riguarda una criticità già segnalata, la Capam (ex deposito carburanti) che non sappiamo se sia stata mai bonificata e, con la sua vegetazione, attira animali di ogni genere". Ennio Tamagnini, rappresentante del quartiere via Roma-Santa Croce-San Francesco-Collevario, riferisce che "al centro delle nostre riunioni c’è la gestione del verde, con la pulizia e potatura degli alberi. Molti dei problemi escono fuori proprio durante le nostre assemblee, alle quali vorremmo partecipassero più cittadini possibili: abbiamo creato pagine social per invitare a partecipare".