I "veterani" a raccolta per l’omaggio a Cippitelli

Il baseball e il softball hanno voluto onorare con una bella e simpatica festa Franco Cippitelli, uno dei grandi personaggi che ha onorato prima da giocatore e poi da dirigente lo sport del batti e corri. Con la perfetta organizzazione di Nazzareno Cicarilli sul diamante di via Cioci si sono dati appuntamento tanti giocatori che con Cippitelli hanno calcato i campi di mezza Italia dagli anni sessanta fino agli inizi degli anni novanta. C’erano quasi tutti a cominciare del pitchers Massimo Cardinali e Andrea Mercuri, i ricevitori Mario Greco e Roberto Bartoli oltre a Giorgio Moretti, Piero Cosoli, Mario Giustozzi, Fabio Meschini, Pino e Vincenzo Gagliardi, Paolo Principi, Maurizio Pangrazi, Alberto Scavella, Riccardo Sideri, Franco Cacciamani, Adalberto Lombardelli e gli arbitri Gianni Franceschetti e Gino Bentivoglio. A rendere ancor più interessante la festa è stata la presenza di due ex presidenti della squadra maschile: Silvio Craia e Alfredo Caldarelli, con un ricordo particolare per due grandi personaggi del baseball maceratese, Peppe Vita e Giuliano Cardinali. Franco Cippitelli dopo aver appeso il guantone al chiodo ha creato anche la squadra di softball che a livello sportivo è la società più vincente a livello regionale con cinque scudetti e cinque Coppe dei Campioni. Con l’ex presidente Giuliano Centioni hanno reso omaggio a Franco Cippitelli le "nazionali" Rita Micozi e Marta Gambella, oltre alle tante atlete che hanno reso grande negli anni il Macerata Softball. Strette di mano, ricordi del passato con l’impegno di tutti a ritrovarsi nuovamente per festeggiare i settanta anni di vita di questa disciplina sportiva entrata ormai in pianta stabile nel panorama sportivo della città.