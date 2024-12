"Il centro fiere torni al commercio"

Smantellare il Covid Hospital e che fare? L’ex assessore Sergio Marzetti si allinea alla Cna e chiede che la struttura torni a essere funzionale al mondo dell’impresa. "Finita l’emergenza sanitaria – dice – ed essendo le attrezzature in fase di trasferimento verso vari ospedali, si pone il problema di come utilizzare gli spazi. La proposta del presidente della Cna, Carlo D’Angelo, è adeguata al momento critico che il settore del commercio e dell’artigianato stanno vivendo e da me pienamente condivisa". La valutazione è che "rispetta le finalità per le quali quella struttura è stata realizzata e, soprattutto, perché in questo difficile momento è il settore commerciale che necessita di una particolare attenzione, in particolare dall’amministrazione comunale". Una struttura fieristica, in quella posizione, per Marzetti "potrà rappresentare un punto di incontro tra i vari operatori di diversi settori e un volano per la ripresa delle attività commerciali, che ponga così fine alla continua moria delle nostre imprese". Bocciata l’idea di trasformare l’edificio in un centro per ospitare malati di Alzheimer, su cui stanno lavorando Regione e Comune: "È inadeguata alle esigenze di queste persone". E torna su un suo vecchio pallino: "Vorrei evidenziare l’esistenza, al centro della nostra città, dello Stella Maris, un immobile storico, da un centinaio di anni adibito a usi sociali, culturali e educativi. Perciò visto che il futuro sarà sempre più rappresentato da soggetti che necessitano attenzioni e meritano condizioni di vita dignitose, invito il sindaco e la maggioranza a riflettere su questa proposta, abbandonando progetti di difficile o impossibile realizzazione. Incontri la proprietà dello Stella Maris, se arriverà a un accordo tutta Civitanova le sarà grata".