"Il citofono medievale cancellato dai restauri"

È scomparso il citofono medievale dal palazzetto Urbani, in largo Urbani: lo segnala il Comitato per la bellezza di Monte San Martino. Si tratta di uno dei palazzi più antichi del paese, risale al XIV secolo. "Il nome deriva dalla famiglia Urbani, proveniente da Spello, che lo fece costruire – ricorda il comitato –. Poi nel 1459 la stessa famiglia commissionò un secondo palazzo, il palazzo Urbani, che domina piazza XX Settembre. Il palazzetto Urbani è sottoposto a vincolo come edificio di interesse artistico e storico. Di recente è restaurato a seguito del sisma. Ma durante l’intervento è stata eliminata una singolare caratteristica architettonica, posta sulla parete a sinistra della facciata: il famoso citofono medievale, che ha suscitato nel tempo la curiosità di molti turisti, consistente nei condotti di comunicazione tra i piani superiori residenziali e quelli adibiti ai servizi, a piano terra e nei seminterrati. Anche palazzo Urbani ha questo ingegnoso sistema di comunicazione". L’intervento di recupero non ha tenuto conto della storicità del palazzetto e dei suoi elementi caratterizzanti. "È stata fatta una sabbiatura profonda degli elementi in cotto dei portali e delle facciate, non rispettando la struttura originale – conclude il comitato –. Con questi lavori sono stati cancellati secoli di storia".