Il Comune stanzia 40mila euro in buoni spesa

Natale solidale, l’amministrazione stanzia 40mila euro per i buoni spesa da distribuire alle famiglie attraverso la consulta dei servizi sociali, per il contrasto della povertà e del disagio economico. Gli aiuti arriveranno con la distribuzione del tradizionale pacco natalizio alle oltre 500 famiglie, prese in carico dai diversi organismi facenti parte del gruppo di lavoro sul disagio, vale a dire Associ, Come Ginestre, Volontariato Vincenziano, Ant, Caritas In Veritate, Organizzazione di volontariato Svau e Associazione Famiglia Nuova per l’attuazione integrata degli interventi di contrasto della povertà estrema. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Civitanova Città con l’infanzia e dà continuità alla proposta "Solidarietà Natale" realizzata dalla Consulta dei Servizi Sociali tramite le associazioni. "Il sostegno alle famiglie con disagio economico – spiega l’assessore Barbara Capponi (foto) – incrementato sotto Natale, consente, nell’autonomia di ogni nucleo che conosce la propria necessità, di trascorrere le feste più serenamente".