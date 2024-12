Il debutto di Ionni: "Dobbiamo trovare una nostra identità"

Il Matelica chiude oggi il girone d’andata con la trasferta in casa del Tolentino. Un derby provinciale di grande impatto emotivo, soprattutto per i due allenatori. Da un lato il nuovo mister dei matelicesi, Ettore Ionni, che ha iniziato la sua carriera in panchina proprio al "Della Vittoria" e che ora è stato chiamato ad assumere la guida tecnica dei biancorossi dopo l’esonero di Santoni. Dall’altro lato Paolo Passarini, artefice della vittoria del Matelica nello scorso campionato di Promozione. Oltre a questa doppia sfida con il passato, ci sono in ballo punti importanti per la classifica. Soprattutto la squadra di Ionni è chiamata a far punti per lasciarsi alle spalle un periodo negativo che si protrae da tre domeniche di fila. "Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra davvero forte", ha detto proprio il nuovo allenatore del Matelica, dicendosi "molto contento" per l’opportunità ricevuta dal Club del presidente Sabrina Orlandi. "L’obiettivo è quello di trovare pian piano – sono le sue parole – l’atteggiamento giusto e una nostra identità di squadra, anche se ci vorrà un po’ di tempo".

m. g.