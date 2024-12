Il derby a Matelica, colpo esterno di Recanati

Virtus Civitanova 71Vigor Matelica 73

VIRTUS: Santi 13, Montevidoni ne, Buccolini ne, Pavicevic 3, Liberati 6, De Florio 5, Odigie 13, Kiss 2, Accardi ne, Kaba 24, Zilli 5, Luciani. All. Domizioli.

VIGOR HALLEY MATELICA: Arnaldo, Rolli, Panzini 20, Pali ne, Mentonelli 11, Dieng 24, Morgillo 8, Ferretti ne, Riccio 10, Gaeta ne, Musci ne, Eliantonio. All. Trullo.

Arbitri: Gaudenzi e Boudrika.

Parziali: 23-25, 18-23, 8-10, 22-15. Progressivi: 23-25, 41-48, 49-58, 71-73. Usciti per 5 falli: Morgillo (Matelica).

Alla fine del braccio di ferro la spunta la capolista Matelica nel derby esterno contro la Virtus Civitanova. Gli ospiti mettono sul piatto della bilancia la qualità dell’organico disputando una partita impeccabile e con ottime percentuali nei primi due quarti, ma Civitanova ha il merito di rimanere aggrappata alla partita, di non darsi mai per vinta e di non lasciare scappare gli avversari. Negli ultimi due parziali la squadra di coach Domizioli si fa apprezzare nella fase difensiva, mette pressione agli avversari che vanno in difficoltà. La gara si infiamma e diventa ancora più bella ed emozionante. E a un certo momento la rincorsa della formazione di casa avrebbe potuto dare i suoi frutti, ma all’ultima azione Santi sbaglia il pallone del possibile pareggio e così alla fine Matelica festeggia la vittoria nel derby. Due punti che consentono alla Halley Matelica di rimanere in vetta, allungando a +2 sul Loreto Pesaro, sconfitto da Roseto e raggiunto da Recanati. In casa Virtus vedono il bicchiere mezzo pieno, mettendo sul piatto della bilancia la bella prestazione fornita contro una delle formazioni più quotate del girone. Ed è da questo tipo di prova che la Virtus vuole ripartire dopo la sosta quando sarà attesa da una serie di partite ricche di insidie. Nel prossimo turno la Virtus farà visita il 4 gennaio all’Attila Junior Porto Recanati mentre il giorno Matelica sarà impegnato a Teramo.