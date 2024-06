Il direttore Pizzi: "Seicento bambini inguaribili nelle Marche" Simone Pizzi, direttore del Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche, promuove una rete di assistenza umana e discreta per i bambini inguaribili. Le cure palliative pediatriche offrono una migliore qualità di vita a bambini con malattie gravi. Nelle Marche, 600 bambini necessitano di cure palliative, ma servono modelli organizzativi per garantirle su tutto il territorio. La ricerca nel settore è in crescita, con l'obiettivo di fornire cure specializzate e formare adeguatamente il personale.