Il ds promuove il Tolentino: "Crescita esponenziale dopo un avvio complicato"

Dopo la fine del girone d’andata, il Tolentino si trova a un soddisfacente quarto posto in classifica, in piena zona playoff dopo le ultime partite dove sono arrivate numerose vittorie. È molto soddisfatto il direttore sportivo cremisi, Giorgio Crocetti: "Dopo un inizio complicato, dovuto inevitabilmente a una fase di conoscenza all’interno del gruppo squadra, siamo cresciuti esponenzialmente – dice il direttore sportivo cremisi –. Credo che l’ultimo periodo sia stato davvero esaltante per tutti, sia dal punto di vista dei risultati che da quello delle prestazioni sempre di livello che la squadra ha mostrato sul campo". Il direttore però tiene alta la guardia per tutti, perché il girone di ritorno molte volte può ribaltare alcuni equilibri e ogni avversario sarà ancora più agguerrito. "Dovremo essere attentissimi – conferma –, molte squadre sono attive sul mercato per rinforzarsi e venderanno cara la pelle in ogni partita, poiché i punti peseranno ancor di più". Crocetti conclude sul mercato in entrata che aspetta i cremisi in questi ultimi giorni di sessione invernale, dopo gli arrivi già ufficializzati di Conti e Stefoni, che ha esordito domenica scorsa. "Siamo assolutamente attivi sul mercato – dice Crocetti –, stiamo monitorando alcune situazioni e vediamo come possono evolvere. Avevamo bisogno di qualche rinforzo, perché alcuni giocatori hanno giocato tanti minuti in tutte le gare e per il girone di ritorno vogliamo dare al mister qualche alternativa in più per continuare su questa strada e toglierci altre soddisfazioni".

Marco Natalini